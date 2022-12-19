Общество 19 декабря 2022, 09:28 Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 27 декабря Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до 27 декабря РИА «Новости»

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Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Он будет действовать до 03:45 27 декабря. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты 11 российских городов. Среди них — воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Курска, Липецка и Элисты.

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Отечественным авиаперевозчикам рекомендовали строить маршруты, используя аэропорты Москвы, Ставрополя, Сочи, Волгограда и Минеральных Вод.

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Все остальные российские аэропорты работают штатно, подчеркнули в Росавиации. В ведомстве напомнили следить за изменениями в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний на их официальных сайтах.

Режим временного ограничения полетов действует с 24 февраля.