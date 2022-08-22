Режим ограничения полетов продлили в России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 29 августа. Об этом сообщила Росавиация.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года», — сообщили на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Волгограда и Ставрополя.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

До этого, 16 августа, режим ограничение полетов продлили до 03:45 23 августа.

Ранее Россия предложила Турции увеличить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с 85 до 100 в сутки. Турецкая газета Hurriyet сообщила, что «с учетом российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов».