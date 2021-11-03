Режим нерабочих дней продлят в Брянской области

Из-за ситуации с коронавирусом в Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни. Об этом сообщило РИА «Новости».

RT уточнил, что режим нерабочих дней продлят в регионе до 14 ноября включительно. С 30 октября в области действует запрет на массовые мероприятия. Для людей старше 60 лет действует режим самоизоляции. В нерабочие дни закрыты спортивные организации, сауны, бани, кинотеатры, салоны красоты и заведения общепита.