Общество 03 июля 2023, 11:45 Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Омске

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Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в очередной раз объявили в городе Омске. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

Отмечается, что режим распространяется не только на территорию Омска, но и на всю область. В период его действия вредные примеси оседают в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды.

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Как сообщил RT, режим НМУ имеет первую степень опасности и будет действовать до 11 часов 3 июля.