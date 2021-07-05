Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярском крае

В Красноярске и Минусинске введен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования региона, передала газета «Известия».

Специалисты отметили, что режим «черного неба» будет действовать в Красноярске с 18:00 5 июля до 19:00 6 июля, а в Минусинске — с 15:00 5 июля до 7:00 7 июля.

Введение такого режима связывают с метеорологическими условиями. В этих городах установились безветренная погода и жара. В связи с этим местные предприятия обязаны снижать нагрузку на атмосферу.

Специалисты с передвижной эколабораторией будут патрулировать городские улицы. Состояние воздуха будет изучаться каждые 20 минут.