Общество 23 мая 2023, 16:30 Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Челябинской области

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Появление дымки над лесом стало причиной объявления режима неблагоприятных метеорологических условий в Челябинской области. Об это сообщил «ФедералПресс».

Предположительно, запах гари и неблагоприятные условия продержатся в регионе до вечера 25 мая. Как добавили «Новые известия», жителям рекомендовали пить больше воды, минимизировать проветривания по утрам и чаще делать влажную уборку.

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В свою очередь власти пообещали внимательно следить за ситуацией и проводить экспертизу воздуха.

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