Общество 24 июня 2023, 09:07 Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области НАК: на территории Москвы и Московской области ввели режим контртеррористической операции РИА «Новости»

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На территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«В целях пресечения вероятных террористических актов на территории Москвы и Московской области ввели режим контртерористической операции», — говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, режим КТО ввели на территории Воронежской области. В этих регионах этих регионах подобную меру ввели впервые.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали действовать антитеррористические меры, направленные на усиления мер безопасности. Также он предупредил горожан о вероятном ограничении проведения массовых мероприятий. Градоначальник попросил гостей и жителей Москвы относится с пониманием к неудобствам.

Также глава Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в регионе усилили меры безопасности, ФСБ и правоохранительные органы взяли ситуацию под свой контроль.