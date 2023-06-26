26 июня 2023, 09:19
Режим контртеррористической операции в Воронеже отменили
УФСБ: в Воронежской области отменили режим контртеррористической операции
В Воронежской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом 26 июня сообщили в управлении Федеральной службы безопасности России.
«Режим контртеррористической операции отменен в Воронежской области», — указали в ведомстве.
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Об официальном снятии КТО написал и губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Режим КТО также сняли в Москве и Подмосковье, введенные ранее ограничения отменили. Режим вводили впервые, его целью было пресечение возможных террористических актов на территории регионов. Сейчас обстановка стабильная.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что выпускной для школьников проведут 1 июля.
Ранее стало известно, что почти 20 домов пострадали в Воронежской области при прохождении отрядов «Вагнера».
ФСБ
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