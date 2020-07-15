Режим двухнедельной самоизоляции сохранится для приезжающих из-за границы

Те россияне, которые продолжают возвращаться из-за границы вывозными рейсами, будут проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Норма существовала и раньше, но теперь ее продлили.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

«Подпункт 1.1 пункта 1 после слов «в Российскую Федерацию» дополнить словами «вывозными международными рейсами», — сообщается в документе, подписанном главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Постановление уже вступило в силу.

Ранее стало известно, что в июле в подмосковные аэропорты из-за границы прилетело более 3,3 тысячи россиян. Всех их отвезли домой или в обсерваторы для прохождения двухнедельной самоизоляции. Российские туристы в основном вернулись из США, Эквадора, Венесуэлы и ОАЭ.

Салоны автобусов, в которых перевозят путешественников, дезинфицируют до и после каждого рейса. Водители соблюдают все санитарные нормы и работают в защитных костюмах, масках и перчатках.