Общественное здоровье стало темой 14-го научного совета телеканала «Доктор», который прошел в студии 22 ноября. На нем эксперты обсудили, повлияла ли пандемия коронавирусной инфекции на отношение россиян к своему здоровью — ментальному и физическому.

Еще до пандемии в российском обществе появилась тенденция более внимательно и бережно относиться к собственному здоровью. Специалисты утверждают, что этот тренд не только сохранился, но и растет.

На научном совете были приведены результаты исследования, которое проводил Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы среди разных групп населения в различных регионах Российской Федерации. Согласно опросу, в настоящее время большее число людей соблюдает режим дня: 75% в 2021 году по сравнению с 49% в 2020 году. И если в начале пандемии 68% респондентов признались, что стали меньше заниматься физической активностью, то в 2021 году эта доля сократилась до 37%.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы проводили пять этапов межстранового исследования „Динамика аспектов здорового образа жизни и новые привычки в пандемию“ под эгидой ВОЗ на протяжении полутора лет и можем смотреть динамику этого исследования по городам в различных странах мира. Мы увидели, что самым большим ударом для общественного здоровья в пандемию стало ухудшение физической активности населения. Но по мере снятия ограничений мы могли наблюдать, что это сфера быстрее всех вернулась к относительной норме», — сказала директор НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы Елена Аксенова.

Пандемия повлияла и на психологическое здоровье: в 2020 году 50% россиян признавались в том, что пандемия оказала воздействие на их ментальное состояние. При этом россияне не прибегают к профессиональной психологической помощи: всего лишь 3% опрашиваемых обращались за психологической помощью в 2020 году и 5% — в 2021. Для улучшения своего душевного самочувствия 22% респондентов прибегали к молитве, а 17% — к медитации.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты отметили, что многие поменяли свой образ жизни для сохранения здоровья во время пандемии. Например, москвичи стали спать дольше, а в период тотальной удаленки количество сна увеличилось, в среднем, на 10 минут. При этом нестабильная картина наблюдается в отношении массы тела: у людей происходят резкие скачки набора веса или наоборот, а это негативно влияет на иммунитет.

Важнейшие факторы общественного здоровья, по мнению экспертов, — это соблюдение принципов правильного питания, гигиены сна и режима дня, что значительно влияет на ментальное здоровье и уровень стресса, а также поддержание физической активности, которая может заключаться даже просто в прогулках по парку.