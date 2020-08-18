Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за мощного ливня

Мощный ливень ночью накрыл Благовещенск. В городе введен режим ЧС. По предварительным данным, только за сутки уровень выпавших осадков превысил отметку «опасное явление».

Как сообщила администрация Благовещенска, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения.

«В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей […] Кроме этого, ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов […] В Благовещенске затопило социальные объекты […] Два корпуса детского сада номер 68 сегодня не принимают детей», — говорится в релизе городской администрации.

Мощный ливень не прекращался всю ночь. Из-за стихии в Благовещенске и относящихся к городу поселках повалены деревья, размыты улицы и дороги, а также частично не работают светофоры.

Сейчас идет ликвидация последствий ливневого дождя. На социально значимых объектах и дорогах коммунальные службы откачивают воду.

Это не первый раз за текущее лето, когда в Благовещенске вводили режим ЧС из-за непогоды. В начале июня обильные осадки уже стали причиной объявления режима ЧС в городе. В общей сложности тогда в зоне подтопления оказались подполья 63 жилых домов, 127 участков, 26 многоквартирных домов, дворы двух школ и трех детских садов. В социальных сетях пользователи публиковали ролики с затопленными улицами.