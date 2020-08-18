Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за мощного ливня
Как сообщила администрация Благовещенска, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения.
«В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей […] Кроме этого, ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов […] В Благовещенске затопило социальные объекты […] Два корпуса детского сада номер 68 сегодня не принимают детей», — говорится в релизе городской администрации.
Мощный ливень не прекращался всю ночь. Из-за стихии в Благовещенске и относящихся к городу поселках повалены деревья, размыты улицы и дороги, а также частично не работают светофоры.
Сейчас идет ликвидация последствий ливневого дождя. На социально значимых объектах и дорогах коммунальные службы откачивают воду.
Это не первый раз за текущее лето, когда в Благовещенске вводили режим ЧС из-за непогоды. В начале июня обильные осадки уже стали причиной объявления режима ЧС в городе. В общей сложности тогда в зоне подтопления оказались подполья 63 жилых домов, 127 участков, 26 многоквартирных домов, дворы двух школ и трех детских садов. В социальных сетях пользователи публиковали ролики с затопленными улицами.