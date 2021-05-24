Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за переполненной свалки

Власти Владивостока и еще ряда территорий приморья ввели режим ЧС из-за переполненной мусорной свалки. Об этом написало РИА «Новости».

Постановление о введении режима ЧС на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского муниципального района подписал губернатор Олег Кожемяко 21 мая.

На полигоне в районе Холмистой практически не осталось места для хранения городских отходов. Альтернативных площадок для сбора мусора вблизи Владивостока нет. Из-за переполненности свалки появилась угроза загрязнения твердыми коммунальными отходами окружающей среды.

«В связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на временной площадке в границах проектируемой карты № 2 объекта «Комплекс по переработке и утилизации бытовых отходов Владивостока, Холмистая, 1», возникновения угрозы загрязнения твердыми коммунальными отходами окружающей среды, принимая во внимание отсутствие на территории Владивостокского, Артемовского городских округов и Надеждинского муниципального района действующих полигонов для размещения твердых коммунальных отходов»», — сказано в постановлении.

Куда теперь будут свозить городские отходы, неизвестно.