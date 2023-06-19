Общество 19 июня 2023, 18:46 Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильных ливней

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Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе Владикавказе вечером 18 июня после схода селя из-за сильных ливней. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Мощные дожди залили грязью несколько микрорайонов и разрушили хозяйственные постройки. Пострадавшие от стихии местные жители передвигаются по своим частным участкам только в резиновых сапогах.

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Коммунальные службы вывели тяжелую технику на городские улицы для расчистки дорог и тротуаров.