19 июня 2023, 18:46
Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильных ливней
Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе Владикавказе вечером 18 июня после схода селя из-за сильных ливней. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Мощные дожди залили грязью несколько микрорайонов и разрушили хозяйственные постройки. Пострадавшие от стихии местные жители передвигаются по своим частным участкам только в резиновых сапогах.
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Коммунальные службы вывели тяжелую технику на городские улицы для расчистки дорог и тротуаров.
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