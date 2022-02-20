Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за притока беженцев из ДНР и ЛНР

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронежской области на фоне растущего потока беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Временная эвакуация населения Донбасса началась 18 февраля из-за растущей угрозы нападения со стороны Украины.

О введении режима ЧС в Воронежской области сообщили сегодня в правительстве региона. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас важно задействовать все ресурсы, чтобы максимально оперативно и комфортно размещать беженцев в пунктах временного размещения, написало РИА «Новости».

«ЧС — это фактически формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР», — уточнили в правительстве, подчеркнув, что все системы жизнеобеспечения в регионе работают без сбоев.

Там же подчеркнули, что в области нужно решить вопрос обеспечения беженцев бытовыми принадлежностями, проведения их тестирования на ковид и так далее.

Сегодня утром в регион приехал поезд с эвакуированными. В область прибыли 910 человек, из них 358 детей. Для них развернуты 42 пункта временного размещения, которые в общей сложности рассчитаны на 4,5 тысячи человек.