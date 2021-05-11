Режим ЧС ввели в Туруханском районе из-за разлива Енисея

Власти Туруханского района на севере Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине прохождения ледохода на реке Енисей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Постановлением администрации Туруханского района на территории введён режим функционирования чрезвычайной ситуации», — процитировал сотрудников ведомства сайт RT. В поселке Бор уже подготовили шесть пунктов временного содержания для размещения людей из села Ворогово, если ситуация усугубится. В регионе предпринимает меры межведомственная рабочая группа.