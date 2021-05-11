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    11 мая 2021, 12:34

    Режим ЧС ввели в Туруханском районе из-за разлива Енисея

    Полина Петрова

    Власти Туруханского района на севере Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине прохождения ледохода на реке Енисей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

    Режим ЧС ввели в Туруханском районе из-за разлива Енисея

    «Постановлением администрации Туруханского района на территории введён режим функционирования чрезвычайной ситуации», — процитировал сотрудников ведомства сайт RT.

    В поселке Бор уже подготовили шесть пунктов временного содержания для размещения людей из села Ворогово, если ситуация усугубится. В регионе предпринимает меры межведомственная рабочая группа.