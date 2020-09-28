Режим ЧС ввели в Самарской области из-за опасной болезни свиней

Карантин и режим ЧС до этого уже ввели в отдельных районах области, где выявляли заболевание африканской чумой свиньями. На места с зараженными животными сразу же выезжали ветеринары, которые изымали скот и уничтожали его.

Вскоре заболевание обнаружили на колбасном производстве в одном из районов Самарской области. Уже зараженное мясо было завезено на предприятие и попало после в колбасные изделия и пельмени. Опасную продукцию удалось изъять до того, как она попала к покупателям.

Африканская чума свиней является высококонтагиозной вирусной болезнью, которая относится к списку особо опасных. При этом она неопасна для человека.

Ранее сообщалось, что случаи африканской чумы свиней были выявлены в Германии. Из-за этого экономика страны, являющейся крупнейшим экспортером свинины в Европе, оказалась под ударом.