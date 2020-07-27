Режим ЧС ввели в Самарской области из-за африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней вынудила власти Самарской области ввести режим ЧС муниципального характера. Он действует в Кинель-Черкасском районе региона.

Днем 26 июля стало известно о гибели трех свиней в частном подворье, сообщили в областном ГУ МЧС. Проведенные исследования показали, что животные были больны африканской чумой свиней.

«Решением главы Кинель-Черкасского района с 26 июля <…> вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — подчеркнули в ведомстве.

Границу зоны ЧС определили в пределах границ сельского поселения Кинель-Черкассы указанного района.

Сейчас специалисты проводят карантинные мероприятия. В МЧС напомнили, что африканская чума свиней не опасна для жизни и здоровья человека.

Вирусное заболевание впервые зарегистрировали в Южной Африке в 1903 году и отнесли его в итоге к числу особо опасных. Среди животных АСЧ не поддается лечению или вакцинопрофилактике. Его распространение предотвращают карантинными мерами. В середине июля чуму выявили в нескольких районах Приморья.