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    27 июля 2020, 06:17

    Режим ЧС ввели в Самарской области из-за африканской чумы свиней

    Александра Ломейко

    Вспышка африканской чумы свиней вынудила власти Самарской области ввести режим ЧС муниципального характера. Он действует в Кинель-Черкасском районе региона.
    Режим ЧС ввели в Самарской области из-за африканской чумы свиней

    Днем 26 июля стало известно о гибели трех свиней в частном подворье, сообщили в областном ГУ МЧС. Проведенные исследования показали, что животные были больны африканской чумой свиней.

    «Решением главы Кинель-Черкасского района с 26 июля <…> вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — подчеркнули в ведомстве.

    Границу зоны ЧС определили в пределах границ сельского поселения Кинель-Черкассы указанного района.

    Сейчас специалисты проводят карантинные мероприятия. В МЧС напомнили, что африканская чума свиней не опасна для жизни и здоровья человека.

    Вирусное заболевание впервые зарегистрировали в Южной Африке в 1903 году и отнесли его в итоге к числу особо опасных. Среди животных АСЧ не поддается лечению или вакцинопрофилактике. Его распространение предотвращают карантинными мерами. В середине июля чуму выявили в нескольких районах Приморья.

    Новости SMI.FM