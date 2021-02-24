Режим ЧС ввели в районах Челябинской области из-за мороза

Режим чрезвычайной ситуации ввели в районах Челябинской области из-за сильного холода и метелей. На дорогах образовались заторы, написал «Царьград».

Утром 24 февраля в правительстве города сообщили о введении ЧС в трех районах региона. В центре Челябинска снегом засыпаны подземные переходы. Дорожное движение ограничили на шести автодорогах региона. Трамваи не ходят, задерживаются поезда.

Более 70 поселков области остались без света. Людей призвали не выходить из домов.