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    24 февраля 2021, 10:26

    Режим ЧС ввели в районах Челябинской области из-за мороза

    Полина Петрова

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в районах Челябинской области из-за сильного холода и метелей. На дорогах образовались заторы, написал «Царьград».

    Режим ЧС ввели в районах Челябинской области из-за мороза

    Утром 24 февраля в правительстве города сообщили о введении ЧС в трех районах региона. В центре Челябинска снегом засыпаны подземные переходы. Дорожное движение ограничили на шести автодорогах региона. Трамваи не ходят, задерживаются поезда.

    Более 70 поселков области остались без света. Людей призвали не выходить из домов.