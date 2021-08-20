Режим ЧС ввели в Пермском крае из-за засухи
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин понял решение ввести в регионе ЧС из-за засухи. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Уточняется, что эта мера освободит производителей сельхозпродукции «от штрафов за неисполнение показателей по урожайности».
«Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров», — уточнил Махонин.
Кроме того, это поможет производителям договориться с банками об отсрочке платы за кредиты.