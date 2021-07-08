Режим ЧС ввели в Палане после авиакатастрофы с Ан-26

Режим ЧС введен на территории поселка Палана на Камчатке. Такое решение власти приняли после крушения пассажирского самолета Ан-26.

«ЧС введен на территории Паланы», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.

Во вторник, 6 июля, самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Незадолго до планируемой посадки лайнер перестал выходить на связь.

Через несколько часов спасательной операции выяснилось, что Ан-26 потерпел крушение у берегов Охотского моря. Самолет при заходе на посадку врезался в скалу. Все находившиеся на борту погибли.

В среду удалось обнаружить останки 19 человек. Поисковая операция продолжается. На месте работают водолазы, спасатели МЧС. Их задача — найти останки людей и черные ящики.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Рассматриваются три версии трагедии: плохие погодные условия, ошибка пилотирования, проблемы с техникой.

На Камчатке объявлен траур. В центре Петропавловска-Камчатского организован стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и свечи.