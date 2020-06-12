Режим ЧС ввели в нескольких районах Башкирии

По данным издания, режим ЧС действует до 20-го июня и распространяется на следующие районы: Бакалинский, Благоварский, Буздякский, Дюртюлинский, Илишевский, Туймазинский, Чекмагушевский и Шаранский.

Отмечается, что на решение ввести режим ЧС повлияла гибель урожая на площади более 13 тысяч гектаров. 31 мая на республику обрушился град и сильный ветер, которые и нанесли ущерб сельхозугодьям.