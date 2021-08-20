Режим ЧС ввели в Марий Эл из-за лесных пожаров

Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил режим ЧС в республике из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Документ предусматривает, что зонами чрезвычайной ситуации стали территории Медведевского и Звениговского районов республики.

В регионе создали Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах. Министерству внутренних дел поручили ограничить движение транспорта на участке с 41-го по 83-й километр на автодороге «Вятка». Проехать там могут только автомобили экстренных служб.

Региональному главку МЧС поручили не допустить перехода огня на жилые дома жителей республики. Леса Медведевского и Звениговского районов полностью закрыли для посещения.

Лесной пожар на территории Медведевского района республики Марий Эл возник 18 августа. Он до сих пор не локализован. Есть угроза распространения огня на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам. Пламя подошло к жилым домам на расстояние пять километров.

Из санатория «Сосновый бор» эвакуировали 132 отдыхающих и 57 сотрудников учреждения. Большую часть людей развезли по домам, 26 человек разместили в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Также эвакуацию провели из оздоровительных учреждений озера Шап. Глава Марий Эл поручил оказать эвакуированным гражданам всю необходимую помощь: обеспечить питанием, психологическим и медицинским сопровождением.

К тушению пожара подключились добровольцы. В 7:00 в пятницу из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились 150 волонтеров. После приехала вторая группа. Тушение огня в лесах продолжается.