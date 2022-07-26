Режим ЧС ввели в лесах ХМАО из-за пожаров

Природные пожары бушуют в ХМАО. Власти ввели режим ЧС в лесах региона, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление главы региона.

«Ввести <…> режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования», — говорится в постановлении.

По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, в настоящее время в округе действуют 23 лесных пожара на площади 3420 гектаров, написал RT. Девять пожаров локализованы.