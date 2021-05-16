Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за урагана

Власти Ярославской области ввели режим ЧС в Любиме и приступили к ликвидации последствий природной стихии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона

«Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром», — говорится в сообщении.

Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах. Местных жителей не эвакуировали из-за частичных разрушений крыш.

По информации властей, ураган с дождем, который прошел 15 мая, нанес городу большой урон. По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра частично повреждены крыши 19 строений, среди них 17 жилых домов, детский сад и гараж. Никто из людей не пострадал.

Воспитанников детского сада, в котором повреждена крыша, распределят по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта.

Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых живут пять человек, и часть улицы Советской в Любиме.