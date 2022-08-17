Режим ЧС ввели в якутском поселке

Власти Булунского района Якутии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации местного значения из-за возможной угрозы обрушения на дамбе озера Мелкое. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Республики Саха в социальной сети «ВКонтакте».

«Режим ЧС объявлен в Булунском районе из-за обвала части плотины на дамбе озера Мелкое, снабжающей водой поселки Тикси и Тикси-3», — сообщил глава района Афанасий Андросов.

По его словам, дамба является аварийной и нуждается в реконструкции. В текущем году объект оформлен в собственность муниципального образования. Уже утверждена дорожная карта по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, инженеры разработают проект реконструкции.

Местные власти уточнили, что ограничения водоснабжения на данный момент нет, проработаны резервные варианты развития событий. Возможной причиной происшествия является оттайка многолетнемерзлых пород.

Аварийные службы начали работы по укреплению тела дамбы, на месте работают пять единиц техники, включая бульдозер, фронтальный погрузчик, автосамосвалы Cashman и КамАЗ.

В места утечки воды засыпали свыше 850 кубометров глинистого сланца. Для уплотнения засыпанного грунта задействуют виброкаток.