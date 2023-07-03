Общество 03 июля 2023, 14:09 Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Якутии из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

По словам Николаева, ситуацию осложнили сильная жара и усилившаяся грозовая активность. Сейчас в республике действуют 110 лесных пожаров на площади более 61 тысячи гектаров.

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Отмечается, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах Якутии. Николаев поручил специалистам вести постоянный мониторинг возникновения пожаров и работать без промедлений.