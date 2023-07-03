03 июля 2023, 14:09
Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Якутии из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
По словам Николаева, ситуацию осложнили сильная жара и усилившаяся грозовая активность. Сейчас в республике действуют 110 лесных пожаров на площади более 61 тысячи гектаров.
Реклама
Отмечается, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах Якутии. Николаев поручил специалистам вести постоянный мониторинг возникновения пожаров и работать без промедлений.
Якутия
Лесные пожары
Реклама
Реклама