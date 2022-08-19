Режим ЧС ввели в еще одном районе Рязанской области из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в третьем районе Рязанской области — Рязанском. Об этом в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

«Пожароопасная обстановка осложнилась в Рязанском районе, здесь горит 26 гектаров. Введен режим ЧС», — сообщил он.

По словам Малкова, обстановка ухудшилась в связи с неблагоприятными погодными условиями. На место направили все необходимые силы и средства.

«В случае ухудшения ситуации, в том числе при переходе пожара в верховой или усилении ветра, группировку техники и личного состава усилят», — добавил врио губернатора.

Ранее режим ЧС ввели в Клепиковском и Спасском районах Рязанской области, где продолжаются лесные пожары.

Накануне сообщалось, что в регионе локализовали два из четырех очагов лесных пожаров. Чтобы препятствовать распространению огня, спасатели прокладывают минерализованные полосы.

Местные власти уточнили, что главная задача — не подпустить огонь к населенным пунктам и локализовать очаги возгорания.