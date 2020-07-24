Режим ЧС ввели в Челябинской области по причине засухи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел режим ЧС по причине засухи из-за аномальной жары в регионе. Постановление опубликовали на портале правовой информации.

«Режим ЧС вводится с 8:00 24 июля на территории Челябинской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он распространяется на такие районы как Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кизильский и другие, пишет сайт Ura.ru.

Согласно документу, под действие режима попала большая часть сельскохозяйственных районов области. Сильнее всего от погоды пострадал юг области. По предварительной информации, погибло порядка 40% урожая.