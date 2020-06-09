Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за сильного ливня. Видео затопленных улиц

Тропический ливень накрыл Благовещенск и затопил улицы. Из-за обильных осадков в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные жители поделились в соцсетях кадрами разгулявшейся непогоды.

«В городе прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на дату 8 июня. По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это 90% от нормы июня <…> По словам синоптиков, ливень такой интенсивности можно назвать тропическим», — сообщили в администрации Благовещенска.

Источник фото: admblag.ru

В итоге мэр города Валентина Калита подписала постановление об объявлении режима ЧС. Теперь специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами. Ликвидация последствий осадков началась вечером 8 июня. Ночью удалось восстановить энергоснабжение на четырех фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная» и «Астрахановская».

Всего в зоне подтопления оказались подполья 63 жилых домов, 127 участков, 26 многоквартирных домов, дворы двух школ и трех детских садов. В соцсетях стало появляться большое множество роликов с затопленными улицами. Кто-то из жителей решил не наблюдать за реками на дорогах, а воспользоваться возможностью прокатиться на байдарке.

В воде оказался и парк «Дружба». Там через воду можно пройти по мосту, но подходы к нему тоже оказались подтоплены.

А здесь местные жители перед выходом на улицу надели резиновые сапоги. Правда, уровень воды вряд ли позволит погулять даже в таком обмундировании.

На эти кадры попали улицы, где из-за количества воды не видно даже бордюров.