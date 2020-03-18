Режим ЧС ввели в Абакане из-за COVID-19

Глава Абакана Алексей Лемин объявил, что в городе вводится режим ЧС из-за коронавируса. До этого стало известно о первом случае заражения в Абакане.

Решение приняла городская межведомственая комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Абакана. Режим начинает действовать уже 18 марта.

«Создан оперативный штаб, который будет работать в ежедневном режиме, и доводить оперативную информацию до абаканцев», — сказано в сообщении на сайте администрации города.

Лемин попросил жителей сохранять спокойствие. Он объяснил, что из-за ЧС в городе временно запрещены массовые городские мероприятия. Организатором деловых встреч или конференций посоветовали их по возможности отменить.

Школьники Абакана уходят на каникула, а потом на неопределенный срок переходят на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать, но родителям советуют по возможности не оставлять там детей. Дошкольные учреждения будут дезинфицировать несколько раз в день.