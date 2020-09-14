Режим ЧС ввели в 10 районах Хабаровского края из-за паводка

Сразу в 10 муниципалитетах Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

«Сегодня мы вводим режим ЧС в 10 районах края. Ситуация серьезная, вода прибывает. Все службы должны быть в полной боевой готовности», — написал Дегтярев в Instagram.

Он добавил, что главы районов лично отвечают за жизнь и здоровье населения. Кроме того, врио губернатора Хабаровского края поручил оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после паводка.

Уровень воды в Амуре утром 14 сентября поднялся до отметки в 540 сантиметров. За сутки он вырос на 10 сантиметров. В зоне подтопления оказалось порядка 1,8 тысячи придомовых и дачных участков. В ближайшие дни специалисты ожидают, что вода в реках поднимется еще на 20-30 сантиметров. Опасными считаются 600 сантиметров.

В начале сентября в Хабаровске уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Тогда городские службы начали вести постоянный мониторинг ситуации с разливом воды и оперативно оповещать местных жителей.