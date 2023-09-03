Общество 03 сентября 2023, 15:32 Режим ЧС в Приморье продлится минимум два месяца Губернатор Кожемяко: режим ЧС в Приморье продлится еще как минимум два месяца Пресс-служба МЧС

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Режим чрезвычайной ситуации в Приморском крае продолжит действие как минимум в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко, его слова привел ТАСС.

Губернатор отметил, что для завершения первоочередных работ по восстановлению это самый минимальный срок.

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«Вода сошла еще не со всех подстанций и населенных пунктов в регионе. Где-то пока что затруднен проезд, где-то его нет совсем. Через дизель-генераторы подаем электроснабжение, поэтому преждевременно говорить о завершении рекреационных работ», — сказал он.

Кожемяко добавил, что в течение двух месяцев экстренные службы полностью устранят последствия непогоды.

Сильные осадки обрушились на Приморский край, в результате чего из берегов вышли несколько рек. В связи с погодными условиями начало учебного года перенесли на 11 сентября.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что спасатели эвакуировали из зоны подтоплений свыше семи тысяч человек.