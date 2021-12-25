Режим ЧС регионального значения сняли в Бурятии

Режим ЧС регионального значения сняли в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба правительства республики. Такое положение было введено из-за аварии на ТЭЦ.

«В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ», — привело РИА «Новости» сообщение компании.

В нем также указывается, что было принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования перевести на режим ЧС муниципального значения. Такое решение было принято в связи со стабилизацией обстановки.

Авария на ТЭЦ произошла в Улан-Удэ 23 декабря. На станции возникло задымление из-за того, что вспыхнула электропроводка. Из-за этого в Бурятии ввели режим ЧС. Накануне стало известно, что все многоквартирные жилые дома в городе подключили к теплу, но обогреватели там все еще нужны. Продолжался также и постепенный запуск котлов. Мэр города Игорь Шутенков сообщил, что снижения параметров их работы удалось не допустить, поэтому температура в домах должна повыситься достаточно быстро.