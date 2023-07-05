Общество 05 июля 2023, 18:39 Режим ЧС объявили в Татарстане из-за засухи

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Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Татарстана из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов, сообщила газета «Взгляд».

Отмечается, что режим ЧС объявили во всех 43 муниципалитетах республики. Главам районов поручено в короткие сроки разработать мероприятия по преодолению последствий и предотвращению угрозы продовольственной безопасности.

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Как сообщил RT, при норме осадков в 60 миллиметров в Татарстане за июнь выпало в среднем 15 миллиметров.