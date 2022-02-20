Режим ЧС объявили в Курской области из-за прибытия беженцев

Власти Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — заявили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что за сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах прибыли около двух тысяч человек. В ближайшие часы еще 3,4 тысячи беженцев приедут в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области.

Ранее режим ЧС из-за прибытия беженцев объявили в Ростовской, Воронежской и Рязанской областях. Первой эвакуированных из Донбасса людей приняла Ростовская область. Вывозить население из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начали вечером 18 февраля.

Местные власти развернули экстренную эвакуацию из-за растущей угрозы нападения со стороны Украины. Для людей организовали пункты временного размещения. Также беженцам уже начали предоставлять выплаты в размере 10 тысяч рублей.