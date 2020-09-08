Режим ЧС объявили в Хабаровске из-за риска разлива Амура

8 сентября в Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре. Все специальные службы приведены в повышенную готовность.

«Ввести с 08 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка на реке Амур», — сказано в постановлении, подписанном мэром города Сергеем Кравчуком.

Подтопления могут быть вызваны паводком Амура, сильными дождями и подъемом уровня воды в реках Хабаровска. Службы города ведут постоянный мониторинг ситуации с разливом воды и оперативно оповещают жителей.

Аварийные бригады коммунальщиков и энергетиков перешли на круглосуточный режим работы. Вокруг арены «Орфей» начали устанавливать мощные насосы, которые смогут откачивать лишнюю воду из ливневок. Такие же насосы установят и в других местах, где есть риск разлива реки.

Ранее стало известно о подтоплении порядка 1,2 тысячи подворий и дач в семи населенных пунктах Хабаровского края из-за сильных ливней. За сутки уровень воды в Амуре поднялся на четыре сантиметра.