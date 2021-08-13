Режим ЧС объявили в Еврейской автономной области из-за разлива реки Амур

Режим ЧС начал действовать в пределах Еврейской автономной области из-за возможных паводков на реке Амур. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Ранее режим чрезвычайной ситуации установили в двух районах области из-за потенциальной угрозы затопления населенных пунктов. Власти ЕАО объявили об опасности затопления после того, как на всех гидропостах показатель уровня пребывающей воды оказался на максимально возможной отметке. По данным издания, от подтопления пострадали два жилых дома, 75 приусадебных участков и девять участков дорог.