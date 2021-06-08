Режим ЧС объявили на Камчатке из-за сложной паводковой обстановки

В Пенжинском районе Камчатки сложилась непростая паводковая ситуация из-за таяния снега и повышения уровня воды в реках Пенжина и Энычаваям. Из-за этого там ввели режим ЧС. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Из-за активного снеготаяния и прошедших дождей значительно повысился уровень воды в двух реках: Пенжина и Энычаваям. Частично подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка. В ходе проведенного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пенжинского района было принято решение ввести там режим ЧС», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в район вылетел вертолет МИ-8 с аэромобильной группировкой (АМГ) на борту. За обстановкой проследят с дронов. С собой спасатели привезут моторные лодки и все необходимое для помощи оборудование.

«Спасатели будут оказывать адресную помощь населению, в случае необходимости людей эвакуируют в безопасные районы», — приводит сайт слова руководителя регионального ведомства Игоря Михно.

На прошлой неделе режим угрозы ЧС из-за паводков ввели в Красноярском крае.