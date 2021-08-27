Режим ЧС могут ввести в Магадане из-за проблем с мусором

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что может ввести ЧС в городе из-за мусора, который долго не могут вывезти. Решение будет принято, если региональный оператор на исправит ситуацию в течение недели. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По мнению мэра, свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города, а в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки и собаки.

«Региональный оператор „Магаданский“ не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, то выплата субсидий из бюджета области оператору будет приостановлена», — сказал он.

Гришан уточнил, что оператору пора поменять графики работы, привлечь дополнительную технику и рабочих. По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Ивана Бережного, проблема с вывозом не решается, количество обращений растет с каждым днем.