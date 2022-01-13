Режим ЧС из-за циклона ввели в Южно-Сахалинске

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Сахалинске. Причиной стал циклон, который принес сильный снегопад — снегом засыпало весь город. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

«Мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог», — сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадный.

Надсадный потребовал, чтобы все управляющие компании срочно включились в работу по уборке снега. По имеющимся данным, ситуация осложняется из-за длительности циклона. Он не прекращается второй день и, согласно прогнозам синоптиков, не покинет город до 14 января.

В настоящее время в Южно-Сахалинске уже выпало 34% от средней месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи машин применили для расчистки дорог Подмосковья после снегопада, прошедшего в выходные. Также в Минтрансе водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения в непогоду. Их призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать. Кроме того, по возможности лучше на парковать свои машины на обочинах и проезжей части.