Общество 29 января 2024, 12:59 Режим ЧС из-за снегопада отменили на Сахалине Правительство Сахалина отменило режим ЧС из-за сильного снегопада РИА «Новости»

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отменил режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. На трассах возобновили движение машин и рейсовых автобусов, в городах и районах продолжили расчистку дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С 10:00 29 января режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ и региональный уровень реагирования, установленный указом губернатора Сахалинской области <…>, отменить», — постановил глава региона.

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Особый режим ввели на Сахалине 24 января из-за циклона. К понедельнику возобновили движение по всем дорогам региона, в том числе федеральным трассам из Южно-Сахалинска в Корсаков и Холмск. Власти сняли ограничения для автобусов межмуниципальных маршрутов и на некоторых участках железной дороги.

Расчистку снега продолжили в Южно-Сахалинске, Долинском, Анивском, Томаринском и Корсаковском районах. Агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области предупредило о сходе лавин в Холмском, Невельском и Смирныховском районах.

Погода на Сахалине ухудшилась 23 января из-за прохождения мощного циклона. Из-за нулевой видимости закрыли некоторые дороги, а местные жители стали публиковать в соцсетях видео прыжков в сугробы из окон квартир.

Непогода накрыла остров второй раз. В начале января на Сахалине из-за сильного снегопада задержали рейсы и закрыли паромную переправу Холмск — Ванино.