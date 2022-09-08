Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Туве | 360°

Общество 08 сентября 2022, 07:36 Поделиться Telegram

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Viber Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Туве Глава Тувы Ховалыг объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров РИА «Новости»

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Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram.

«Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве», — пояснил Ховалыг.

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Он отметил, что синоптики прогнозируют жаркую погоду до 13 сентября. Несмотря на незамедлительную. По его словам, несмотря на быструю реакцию специалистов, фиксируются новые очаги возгорания.

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Глава региона уточнил, что на станции «Тайга» тушат сразу четыре пожара.

На помощь в республику готовы выдвинуться и из соседних регионов.

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