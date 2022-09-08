Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Туве | 360°

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Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Туве

Глава Тувы Ховалыг объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров

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Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram.

«Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве», — пояснил Ховалыг.

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Он отметил, что синоптики прогнозируют жаркую погоду до 13 сентября. Несмотря на незамедлительную. По его словам, несмотря на быструю реакцию специалистов, фиксируются новые очаги возгорания.

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Глава региона уточнил, что на станции «Тайга» тушат сразу четыре пожара.

Ховалыг попросил руководство МВД и управления Росгвардии ограничить доступ отдыхающих на станцию до особого распоряжения.

«На заседании комиссии по ЧС, определили с коллегами задачи, сверились по мобилизации сил и средств. В ближайшие дни возвращаем 50 наших десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область», — добавил Владислав Ховалыг.

На помощь в республику готовы выдвинуться и из соседних регионов.

Глава Тувы констатировал, что сейчас многие жители находятся в тайге на сборе кедровых орехов, притом работа по инструктажам упущена. Власти республики распорядились об увеличении количества рейдов и лесных постов для недопущения чрезвычайных ситуаций и сохранения природы.

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