Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в Приморье

Режим ЧС муниципального характера объявили в Партизанском районе Приморского края из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка Партизанского района. В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Лабораторные исследования проб, взятых у животного, подтвердили диагноз.

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края проинформировала об этом власти. После этого в районе было решено ввести режим ЧС муниципального характера. В настоящее время в районе продолжают работать ветеринарные врачи. Специалисты проводят мероприятия по локализации и предупреждению заболевания.

Они установили дезбарьеры, провели дезинфекцию. В ближайшее время в Ястребовке будет введен карантин.

С начала года в Приморье было зафиксировано 14 случаев заражения свиней африканской чумой. Из них 10 случаев произошли в дикой природе, три свиньи заболели в личных подсобных хозяйствах, еще одно заразившиеся животное было безнадзорным. Вакцины от африканской чумы свиней нет.

Для человека это заболевание опасности не представляет. Чтобы предотвратить заражение АЧС домашних свиней, специалисты посоветовали регулярно травить грызунов, давать животным только проваренный корм и не использовать лесную подстилку.