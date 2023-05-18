Общество 18 мая 2023, 13:20 Режим чрезвычайной пожароопасности продлили в Свердловской области до 21 мая

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Синоптики Уралгидрометцентра сообщили, что в Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая. В отдельных регионах установлен четвертый и пятый класс горимости леса, написал URA.RU.

Желтый уровень погодной опасности объявлен и в Санкт-Петербурге. Там, по заявлению синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Особенно опасной ситуация сложится в четверг, 18 мая, рассказал RT.

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Автомобилистов просят проявлять максимальную осторожность на дорогах, а также не оставлять машины под деревьями и железными конструкциями.