15 февраля 2023, 17:06
Режим «черного неба» ввели в нескольких городах Сибири
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели 15 февраля в Новокузнецке, Прокопьевске и Омске. Об этом сообщили на сайте ОТР.
Режим «черного неба», который устанавливается при скапливании в воздухе вредных веществ, продлили еще на два дня в Кемерове, Барнауле, Бийске и Новосибирске.
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Отмечается, что местным жителям посоветовали лишний раз не выходить на улицу. Региональным промышленным предприятиям рекомендовали снизить выбросы в атмосферу.
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Сибирь
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