Общество 15 февраля 2023, 17:06 Режим «черного неба» ввели в нескольких городах Сибири

Читать 360tv в

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели 15 февраля в Новокузнецке, Прокопьевске и Омске. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Режим «черного неба», который устанавливается при скапливании в воздухе вредных веществ, продлили еще на два дня в Кемерове, Барнауле, Бийске и Новосибирске.

Реклама

Отмечается, что местным жителям посоветовали лишний раз не выходить на улицу. Региональным промышленным предприятиям рекомендовали снизить выбросы в атмосферу.

Реклама