Общество 22 июня 2023, 17:32 Режим «черного неба» ввели в Ачинске и Красноярске

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Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в городах Ачинске и Красноярске. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал главы управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяева.

В связи с введением режима «черного неба» специалисты Роспотребнадзора усилят мониторинг атмосферного воздуха.

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Отмечается, что предупреждение будет действовать до вечера 23 июня. В это время региональным промпредприятиям следует сократить выбросы в атмосферу.