Общество 12 марта 2024, 12:48 Режим «черного неба» продлили до 13 марта в Челябинске

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Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске объявили с 8 по 11 марта. Его продлили еще на двое суток, до 13 марта, сообщило Ura.ru со ссылкой на управление безопасности жизнедеятельности города.

По прогнозам синоптиков, погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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Как сообщил RT, в ближайшие дни в Челябинске ожидается слабый ветер неблагоприятного направления.