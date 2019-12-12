Режим «черного неба» объявили в Новокузнецке

По данным издания, режим будет действовать в городе с 18:00 11 декабря до 18:00 13 декабря. Все предприятия Новокузнецка должны в указанный период уменьшить на 15-20% выбросы загрязняющих веществ.

Местным жителям посоветовали не проветривать помещения и поменьше находиться под открытым небом. Отмечается, что специалисты проверяют городской транспорт на дымность выхлопных газов.