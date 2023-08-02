Общество 02 августа 2023, 10:32 Режим «черного неба» объявили в Красноярске Роспотребнадзор: режим «черного неба» ввели в Красноярске до вечера 3 августа РИА «Новости»

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Режим неблагоприятных метеорологических условий, который в быту называют режимом «черного неба», объявили в Красноярске до вечера 3 августа. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«Режим НМУ вводится Среднесибирским УГМС на территории Красноярска сегодня с 13 часов до 19 часов завтрашнего дня», — указали в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре усилили мониторинг атмосферного воздуха. Также местным жителям напомнили о рекомендациях при режиме «черного неба»: не открывать окна, увлажнять воздух дома, соблюдать питьевой режим, чаще делать влажную уборку, реже выходить на улицу и заниматься спортом дома.

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в Красноярске ввели режим НМУ первой степени опасности. На сайте УГМС указали, что с 13:00 2 августа до 19:00 3 августа по местному времени в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В центре и на юге Красноярского края прогнозируют жару. Днем 3 августа столбики термометров поднимутся до +30 или +32 градусов, сообщил RT.

Режим «черного неба» вводили в Ачинске и Красноярске в конце июня. Тогда региональным промпредприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.