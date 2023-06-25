Общество 25 июня 2023, 11:54 Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля Комплекс социального развития: в Москве резервный день для сдачи ЕГЭ назначили на 1 июля РИА «Новости»

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Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначили на 1 июля из-за объявления 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса социального развития столицы.

«В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — уточнили в ведомстве.

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В понедельник, 26 июня, в столичных детских садах будут работать дежурные группы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня, нерабочим днем. Это не затронуло специалистов органов власти и предприятий непрерывного цикла, работников оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Понедельник объявили нерабочим, чтобы минимизировать возможные риски.

В субботу, 24 июня, Собянин попросил москвичей отказаться от поездок по городу, так как местами в Москве собирались перекрыть движение транспорта.